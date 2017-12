Iceta: "Yo no me presentaría a unas elecciones que considerara ilegítimas"

Defendería la propuesta de Urkullu de un Concierto si dieran los números y sobre el apoyo de los barones del PSOE dice que "va por barrios"

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, ha dudado este lunes de la credibilidad de los candidatos soberanistas que critican los comicios por haber sido convocados con el artículo 155 de la Constitución: "Yo no me presentaría a unas elecciones que considerara ilegales o ilegítimas".

También ha asegurado que el 155 se aplicó porque no hubo más remedio después de que se proclamara unilateralmente la independencia en el Parlamento catalán y que se trata de un mecanismo que está devolviendo la seguridad jurídica en Cataluña.

Ahora bien, ha defendido que debe abandonarse tras los comicios porque no considera que los independentistas vuelvan a saltarse la legalidad al haber constatado que es una vía que no lleva a ninguna parte: "Con un Govern independentista que no se saltara la ley tampoco habría 155".