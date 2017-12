Iceta reivindica al PSC: "Hay seis partidos para el follón y solo uno para la solución"

Se compromete de nuevo a no investir un presidente "ni independentista ni de derechas"

El resto de partidos --según él-- solo quieren perpetuar "el lío" y seguir con la política de bloques, y que en ese tipo de lógica no gana nadie, sino que pierden todos.

Ha criticado a los independentistas por "vender un cuento chino" o no ser sinceros con los catalanes, y se ha comprometido a ser honesto y a decir siempre la verdad, guste o no.

Iceta ha alertado de que el proceso soberanista ha causado graves daños económicos y se ha referido a un informe del BBVA que señala que Cataluña ha pasado de ser la primera en crecimiento del PIB en 2015 a ser la novena este año: "Y si la cosa no cambia, el año que viene será la última, cosa que espero que no ocurra".

Para lograr este objetivo desde la reconciliación y el diálogo, se ha comprometido a no investir a ningún presidente "ni independentista ni de derechas porque Cataluña no se lo merece".

"Necesitamos un Govern que no divida, que no dé miedo y dé tranquilidad y seguridad", ha señalado, y ha dicho que esto no lo pueden garantizar en ningún caso los independentistas.