Iceta reivindica las siglas del PSC frente al "transformismo" de independentistas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado este viernes las listas electorales de los socialistas catalanes frente al "transformismo" de los independentistas, en alusión a la posibilidad de que vuelvan a unirse en una candidatura unitaria sin siglas como hicieron en los últimos comicios bajo el paraguas de JxSí.

Iceta ha dicho que el PSC ha elaborado unas listas muy transversales que han mirado al centro y a la izquierda: "Aspiramos a representar a muchos catalanistas no independentistas que quieren que Catalunya avance y gane sin rupturas ni aventuras".

Se ha propuesto llegar a pactos y "tender lazos para que la Catalunya no independentista salga ganadora de las elecciones" y pueda abrirse una nueva etapa política en la que el consenso y los acuerdos sean los protagonistas.

Iceta se ha ofrecido a "los catalanistas que se han quedado huérfanos porque los que les representaban han iniciado un camino de radicalización, ruptura y fracaso", y se ha comprometido a ser el presidente de todos y a no dejar a nadie de lado.

Iceta ha dicho que el expresidente Artur Mas decidió erróneamente poner rumbo a la colisión y que es urgente dar un golpe de timón para avanzar hacia la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad: "No queremos chocar con nadie".

"Que no me digan que nuestro programa no tiene épica porque, tras haber visto un anticipo, que se la pongan por allí donde crean conveniente", ha bromeado.