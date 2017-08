Iceta: los socialistas apoyan "absolutamente" que los Mossos entren en Europol

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que el PSC y el PSOE están "absolutamente a favor" de que los Mossos d'Esquadra participen en todos los mecanismos de coordinación europea e internacional imprescindibles para su trabajo, y por tanto también en la Europol.

Tras advertir de que sería inaceptable que alguien quiera buscar rédito político de los atentados, ha elogiado la profesionalidad y la eficacia de los Mossos, y también ha argumentado que si España fuera un "estado autoritario" la Generalitat no podría disponer de un cuerpo policial tan potente como los Mossos.

Para Iceta, el atentado no debe cambiar nada, y da por hecho que el Govern mantendrá la hoja de ruta soberanista cuando falta poco más de un mes para el referéndum del 1 de octubre en el que no participarán porque no tiene "garantías ni efectos".