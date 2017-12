Iceta: "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas"

No apoyará investir a un independentista ni partipará en formar un Govern

El primer secretario del PSC y candidato en el 21-D, Miquel Iceta, ha admitido este viernes que los socialistas catalanes no han obtenido el resultado que esperaban en los comicios del jueves: "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas".

Ha hecho autocrítica sobre los principales puntos débiles de su campaña electoral: "No hemos atendido suficientemente a la complejidad de la contienda, no hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas y la tercera vía no es vista aún como una solución capaz de superar una situación tan polarizada".