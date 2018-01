Iceta traslada a Torrent que sería un "gravísimo error" investir a Puigdemont y delegar su voto

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha trasladado este jueves al presidente del Parlament, Roger Torrent, que sería un "gravísimo error" investir al líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y permitir que tanto él como los otros cuatro diputados que están en Bruselas deleguen su voto.

Ha descartado el intento de investidura de Puigdemont porque se debería hacer mediante mecanismos antireglamentarios, no podría ejercer sus funciones con normalidad e impediría avanzar hacia "la estabilidad" que ahora necesita Cataluña.

Y ha defendido que los letrados del Parlament ya han indicado que no es posible investir a Puigdemont a distancia porque el reglamento exige la presencia física en el pleno.

"Sería un gravísimo error que no tiene amparo legal ni reglamentario", como tampoco lo tiene la delegación de voto de los cinco diputados que están en Bruselas, ha señalado.

De hecho, los socialistas catalanes no avalan que los cinco diputados en Bruselas pidan la delegación del voto porque "no residen en el país", y defienden que no se puede comparar su caso con los tres diputados encarcelados.