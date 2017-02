Iglesias avisa a Errejón: "No podemos engañar a la gente. Tenemos que decir la verdad"

Vincula su continuidad como líder a que gane su lista a la dirección y sus propuestas: "Sin este equipo yo no soy nada"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arrancado este sábado la campaña interna de las primarias para renovar la dirección del partido morado con un acto en el que ha vinculado su continuidad como líder a que gane su lista de 'Podemos para Todas' y en el que ha reivindicado un Podemos que "diga la verdad" y que "no se parezca a los partidos de siempre", en dos claros avisos a su secretario político y rival en este proceso, Íñigo Errejón.

"No podemos engañar a la gente. Tenemos que decir la verdad, porque diciendo la verdad es como llegamos hasta aquí", ha firmado, dirigiéndose al equipo del Errejón, que a la misma hora estaba celebrando su propio acto también en Madrid para presentar, como Iglesias, los miembros de su candidatura a la dirección y sus propuestas para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre del próximo fin de semana.

CRITICA LAS "ESTRATEGIAS SOCIALES DE LABORATORIO"

"Esa es la clave de Podemos, no estrategias sociales en un laboratorio, sino decir la verdad, porque es un relato que aunque tengas todo en contra, funciona mejor", ha apostillado, sugiriendo que al equipo de Errejón le preocupa más la estrategia que ser fiel a los principios con los que nació Podemos.

De hecho, Iglesias ha recurrido a uno de los conceptos que son seña de identidad de las tesis de Errejón para avisarle del riesgo de que Podemos se parezca a los "partidos viejos". "Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país, a los pueblos de nuestro país y no a los partido y políticos viejos de nuestro país", ha reafirmado ante unos 250 simpatizante.

En contraposición a eso, Iglesias ha reivindicado un Podemos "transversal", que represente la "mirada desafiante y orgullosa de los de abajo contra los de arriba" y que defienda que "la democracia es que los más se impongan sobre los oligarcas". "Ese es el Podemos que necesitamos", ha defendido.

Iglesias ha ido presentado uno a uno a los miembros de su equipo, y destacando de cada uno una cualidad que reflejara la diversidad de su candidatura de la que ha hecho gala. "Estoy orgulloso de este equipo en el que hay luchadores antifranquistas y jóvenes activistas", ha asegurado, antes de destacar que también cuenta con un general, un guardia civil, un jornalero, abogados, un entrenador de baloncesto, una poeta la primera diputada afroespañola o el primer parlamentario con rastas.

"UN PODEMOS VALIENTE QUE DIGA LA VERDAD"

"Necesitamos un Podemos con gente valiente que señale la verdad", ha proseguido, defendiendo también su estilo desafiante y duro que ha sido tan criticado desde fuera de Podemos pero también desde dentro, desde los sectores próximos al secretario político.

"A mí me gusta decir la verdad aunque haya palabras que manchen el relato. Cuando dices la verdad te llaman de todo. Decir la verdad tiene un precio. Es muy complicado que te elogie el adversario su dices la verdad", ha proseguido cuando ha tomado la palabra para cerrar el acto, y antes de reivindicar que su proyecto representa un Podemos "que no tiene precio".

Iglesias también ha pedido a los compañeros "que no piensan igual" que él, es decir, a los 'errejonistas' que no utilicen "relatos" que no son "verdad" para "atacar" a sus competidores. "No hay un Podemos estrecho y uno ancho; un Podemos perdedor y uno ganador, sino compañeros que tienen ideas diferentes", ha defendido.

En este punto, el líder ha aprovechado para volver a avisar a Errejón de que no va a seguir dirigiendo Podemos si no ganan sus propuestas y su lista a la dirección. "Sin este equipo, en el que faltan muchos, yo no soy nada. Por eso os pido que votéis a este equipo", ha reclamado.

"A los compañeros que dicen 'queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo', yo les digo: digamos la verdad. No pasa nada por elegir. Elegirán los inscritos, a los que les hemos planteado dos modelos muy legítimos y muy claros", ha enfatizado. "Pero nosotros no podemos engañar a la gente", ha insistido.

"NO SOY NADIE SIN MIS IDEAS Y MI EQUIPO"

"Alguien no es nadie sin sus ideas y sin su equipo. Ojalá hubiéramos podido llegar a una sola lista, pero no fue posible. No hay ningún problema, la democracia es poder elegir ideas que están en documentos diferentes, personas que van en listas diferentes, liderazgos que representan maneras diferentes y a partir del día 13, todos juntos", ha apostillado.

Tras su intervención inicial, los candidatos de la lista de Iglesias han ido uno a uno tomando la palabra, para reivindicar el liderazgo de Iglesias, su estilo desafiante y sus tesis sobre lo que debe ser Podemos en su nueva etapa, tras Vistalgre II: un partido que esté en las instituciones pero que se centre en crear "poder popular" fuera de ellas.

"No dejemos jamás que alguien nos ponga la camisa de fuerza. Sigamos siendo nosotros mismos para llevarnos a la victoria", ha defendido la diputada Isabel Franco, que cierra la lista. "En el Congreso de los diputados hay mucha corbata y chaqueta, y necesitamos más rastas y más coletas", ha asegurado el diputado y sindicalista del SAT Diego Cañamero.

"Sabemos que no vais a dejar que Podemos se convierta en un partido con cuotas de poder y sillones. Nosotros no hemos venido para esto. No queremos parecernos al PSOE", ha defendido Ana Domínguez, responsable editorial de Podemos. "Podemos no es un fin en sí mismo", ha asegurado el diputado Manuel Monereo.

"Yo no quiero un Pablo aislado, enjaulado, que no pueda consultar. Quien quiera estar con Pablo que venga aquí, a un Podemos para todas", ha defendido su jefa de gabinete y número dos de su lista, Irene Montero.