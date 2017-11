Iglesias afea a Montilla sus palabras sobre Ceuta y Melilla y pide respeto para las ciudades autónomas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este lunes las declaraciones del senador socialista y expresident de la Generalitat, José Montilla, que dijo sobre la independencia de Cataluña que el país no puede prescindir de esta comunidad ya que "que no es Ceuta ni Melilla".

"Señor Montilla, no desprecie a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", ha replicado el líder 'morado' en la red social Twitter ante las palabras del senador del PSOE, al que ha contestado que "comprender la diversidad y defender la fraternidad solo es posible desde el respeto".

Montilla ha explicado este lunes en una conferencia que ningún Estado ve con agrado su "propia amputación" y que es el caso de España con respecto a Cataluña, porque el país sin esta comunidad autónoma "sería otra cosa". "No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha agregado el ex dirigente catalán.