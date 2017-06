Esteban insiste en que de momento no se fían, pero no cierra la puerta a un pacto futuro

Así, Iglesias se ha afanado en hacer ver al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que, aunque pueda creer lo contrario, el País Vasco no va a ser ajeno a la deriva a la que el PP está llevando al país, "poniendo en peligro el sistema democrático". "Aunque crean que todo funciona correctamente, no es así y el País Vasco no se va a salvar de eso", ha avisado.

El portavoz del PNV ha insistido en que con la moción de Iglesias "no se van a depurar los problemas de corrupción", igual que, de no haber sacado los Presupuestos, el Gobierno no hubiera caído, sino que habría seguido gobernando con las cuentas prorrogadas.

"No tenemos ningún pacto con el PP, si no, no habría otro remedio que votarle que 'no' y nos vamos a abstener, pero sus comportamientos no se compadecen con sus acciones. No sé en el futuro, pero, hoy por hoy, no nos fiamos", ha confesado Esteban.