Iglesias sugiere que el PP puede estar detrás de la negativa de la AN de dar información al Congreso sobre su 'caja b'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cuestionado este jueves que la Audiencia Nacional haya negado parte de la documentación sobre la presunta 'caja b' del PP solicitada por la comisión del Congreso que investiga su presunta financiación ilegal y ha apuntado que no quiere pensar que el PP esté detrás de esa decisión.

"No queremos pensar que esto pueda responder a una nueva injerencia del PP en el Poder Judicial", ha manifestado el líder de la formación morada a los periodistas preguntado por la negativa del citado tribunal a atender la solicitud de la Cámara Baja.

Iglesias ha dicho que le parece "enormemente extraño" la postura de la Audiencia Nacional, en tanto en cuanto "no está declarado el secreto de sumario" y se ha mostrado convencido de que acabará "rectificando". "No entendemos por qué la Audiencia Nacional no atienda un requerimiento de la sede de la soberanía popular", ha apuntado.