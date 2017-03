Iglesias defiende el Pacte Nacional pel Referéndum y carga contra el "atrincheramiento de la triple alianza"

La asociación se queja de que el PSOE no les haya recibido en su recorrido por el Congreso

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, se han reunido este jueves con el presidente del Pacte Nacional pel Referéndum, Joan Ignasi Elena, para trasladarle su apoyo a esta iniciativa, que defiende la celebración en Cataluña de una consulta vinculante y con garantías sobre la independencia. Además, han criticado el "torpe atrincheramiento de la triple alianza" al negarse a resolver este problema político mediante el diálogo.

En declaraciones a los medios en el Congreso tras la reunión, Iglesias ha acusado al PP, al PSOE y a Ciudadanos de seguir "anclados en el siglo XX". "El siglo XXI para España augura un futuro distinto, más tolerante, donde las gentes y pueblos de nuestra patria tienen identidades diferentes", ha reivindicado.

LIBRE DECISIÓN PARA CAMINAR JUNTOS

"Nosotros tenemos un proyecto para que caminen juntos, pero para que caminen juntos, la libre decisión democrática es imprescindible. Por eso nosotros vamos a seguir defendiendo en Cataluña que tiene que haber un referéndum pactado", ha asegurado, tras recordar que aunque Unidos Podemos no quiere que Cataluña se vaya de España, sí defienden la necesidad de solucionar este problema "por cauces democráticos".

"Por eso entendemos que un referéndum legal, pactado, con verificabilidad internacional y con efectos jurídicos es necesario, precisamente porque tenemos un proyecto de España para el siglo XXI. No entendemos el torpe atrincheramiento de las fuerzas de la triple alianza", ha enfatizado.

Aunque ha señalado que existen diferentes fórmulas para realizar esta consulta, y que una de ellas podría consistir en realizar en que voten todos los españoles, Iglesias ha defendido sin embargo que es a los catalanes a los que tienen que decidir "el futuro de Cataluña".

"Nos parece fundamental que los catalanes sean los que decidan su futuro", ha explicado. "Frente a los inmovilismos y frente a un búnker que quiere que nuestro país siga en el siglo XX, nosotros queremos una España más democrática propia del siglo XXI", ha insistido.

ABRIR UN DEBATE EN EL CONGRESO

El líder de la confluencia catalana, Xavier Domènech, también ha reafirmado que, a su juicio, "la solución del conflicto que está abierto en estos momentos pasa por el derecho a decidir". Además, ha recordado que su formación está trabajando en el Congreso para impulsar la creación de una comisión que aborde la crisis territorial que obligue al resto de grupos a plantear sus propuestas para solucionarla y dejen de "esconderse". "Esperamos que dé frutos próximamente", ha manifestado.

Por su parte, el presidente del Pacte Nacional pel Referéndum ha agradecido a Unidos Podemos su apoyo y también ha lamentado que PP, PSOE y Ciudadanos hayan "tomado la práctica del avestruz" ante un problema que no va a desaparecer. "Los problemas en política existen y se resuelven con política y dando la voz y el voto a los ciudadanos, que somos los que tenemos las últimas decisiones", ha defendido.

Joan Ignasi Elena, que fue diputado del PSC en el Parlament, ha lamentado "particularmente" que el PSOE "se haya alienado con el bloque del no dialogar y no hablar", a diferencia del PSC, con cuyos representates se reunieron en el Parlament de Cataluña, según ha recordado.

Tras señalar que no han recibido respuesta por parte de los socialistas a la petición de reunión que les realizaron, como al resto de grupos, Elena les ha pedido que "reflexionen" y fijen una fecha porque su iniciativa "no es una cosa de cuatro" y "no escuchar es cerrar los ojos a la realidad". "Al final tendrán que hablar. La política es diálogo y por tanto nosotros estamos absolutamente abiertos y anhelantes", ha apostillado.