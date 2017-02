Iglesias pide a Podemos no discutir en los medios: "No es lugar para reproches"

Defiende el próximo espacio de los 'comuns' y la autonomía de Podem para ese proyecto

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este viernes que se han cometido errores trasladando debates internos al ámbito público y en los medios de comunicación en vez de salir unidos a defender los derechos de los ciudadanos.

"Hay que aprender a discutir de determinadas cosas donde hay que discutirlas y, cuando salgamos a la sociedad, salir como una piña. Llevarlos a los medios de comunicación es un error. No es lugar para reproches", ha dicho ante 500 personas en el acto de Podem 'La gente ante los restos históricos' en Sant Feliu de Llobregat.

El acto ha reunido al secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin; la diputada del Parlament y secretaria de economía de Podem, Àngels Martínez, y la secretaria de feminismos, Noelia Bail, a una semana del congreso de Vistalegre II y tras discutirse en las redes sociales con el secretario de organización de Podemos, Íñigo Errejón, que en el congreso defenderá un proyecto alternativo al de Iglesias.

Durante el acto se han mostrado pancartas en que se podía leer 'Sin Podemos, ni país ni en Comú' --en referencia al proceso participativo que los 'comuns' han empezado para construir un nuevo partido de la formación morada junto con Bcomú, ICV, EUiA y Equo-- y un grupo de personas ha abucheado a Fachin cuando se ha referido a este proyecto.

"¡Somos Podemos!", han gritado desde el público varias personas en contra de perder el perfil propio en ese proyecto con el resto de formaciones, y Fachin ha llamado a la unión entre los que tienen diferencias pero coinciden en el fondo.

También le han interrumpido para pedirle que active los círculos (órganos asamblearios) que no están activados, una reivindicación que se hace desde algunos territorios que interpretan que no han sido activados porque no dan respaldo a Fachin, y que, de ese modo, no pueden participar en el proceso de construcción del nuevo partido.

Es la segunda vez que, en un acto con un líder estatal, miembros de algunos círculos le reprochan que no haya validado esas asambleas locales: la primera fue en la visita del secretario de organización, Pablo Echenique, en la ruta 'Atarse los cordones'.

IGLESIAS Y LOS 'COMUNS'

Iglesias ha salido en defensa de Fachin: "En un acto público no se abuchea a nadie, compañeros", y ha garantizado que la soberanía de Podem y su decisión sobre la forma en que confluye en el nuevo espacio político la tomarán los inscritos de Podem.

"Cuando decimos que creemos en la plurinacionalidad lo decimos de verdad. A mí me gusta la construcción del nuevo espacio político autónomo catalán, pero la relación y la participación de Podem en ese proyecto la tomarán los inscritos de Podem", ha dicho Iglesias, que ha recibido los aplausos de toda la sala.

Durante el acto, Iglesias ha recordado que su partido nació para ser la herramienta que tradujera los conflictos que se viven en el día a día, en las instituciones, y poner a las personas en el centro de la política, pero ha recordado: "Tenemos que poder ganar elecciones. Pero para eso tenemos que construir con otros compañeros. Por eso necesitamos de la militancia".

Iglesias ha concretado el objetivo de la herramienta que a su juicio supone Podemos: "Construir ese país que llevamos dentro, moderno y que entiende la plurinacionalidad, que Cataluña es una nación. Y demostrar con mirada desafiante a las élites que somos más y que los más prevalecerán sobre las oligarquías".

Ha incidido en que la política no está solo en las instituciones, sino en todos los conflictos, como "en un desahucio, en un joven que no puede pagar la universidad por las tasas y en un taxista que lucha contra Uber".

FACHIN

En el turno de preguntas, Fachin ha replicado a los críticos que hay que "reivindicar el desacuerdo, pero en el debate", para construir un país que ponga a las personas en el centro de las políticas.

Para Podem es imprescindible la descentralización del partido para que la formación catalana tenga "soberanía jurídica, económica y financiera, y plena facultad en cada territorio parra decidir la política de pactos con otros actores políticos y su estrategia electoral", algo que Iglesias ha garantizado.