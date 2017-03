Iglesias niega amenazas de Podemos a periodistas y reta a la APM a llevar el caso a los tribunales

"Tengo que manifestar mi extrañeza", ha asegurado Iglesias en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el comunicado, al tiempo que ha señalado que le "sorprende" que se denuncie esto en un país en el que, por ejemplo, "el 75% de los periodistas estaba preocupado por amenazas que tienen que ver con la propiedad de sus medios".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que las "graves acusaciones" realizadas por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), denunciando una "campaña sistematizada de acoso personal y en redes" por parte del partido morado a periodistas, no son ciertas. Además, ha instado a llevar las pruebas que aseguran tener a los tribunales para que decidan los jueces.

Aún así, Iglesias ha asegurado que si alguien habla de "amenazas", eso son "delitos", por lo que "tendría que poner esa información en manos de un tribunal". "Creo que que se amenace a alguien es un hecho gravísimo, por tanto los jueces tendrán que intervenir y sería sensato que todas esas informaciones y documentos se pusieran en manos de un juez", ha asegurado".

"EN UNA DEMOCRACIA SE PRESENTAN PRUEBAS"

"Si no, estaríamos en una situación muy extraña de que alguien hace acusaciones gravísimas sin pruebas. Tengo que decir que me alarmó enormemente que Victoria Prego (la presidenta de la AMP) dijera que 'mi palabra sirve como garantía'. En una democracia y un Estado de Derecho lo que hay que hacer es presentar pruebas", ha enfatizado.

Preguntado directamente sobre si las acusaciones vertidas contra Podemos no se ciertas, ha afirmado que "claro que sí". "Creo que cuando alguien denuncia hechos que pueden ser objeto de delitos les invito a que lo presente ante un tribunal y tendrá que ser un juez el que dictamine si esos objetos son constitutivos de un ilícito penal o civil o no. Si fuera que no, habría sido un juez el que diría que es mentira"; ha matizado más tarde, al ser repreguntado.

Además, ha recordado, "como curiosidad", que "las decenas de denuncias que se han presentado contra Podemos en los últimos años han acabado todas en archivo". "Esto es, todo lo que se ha dicho sobre Podemos que era constitutivo de delito hasta hoy es mentira. No porque lo diga yo sino porque lo han dicho los jueces", ha insistido.

"A lo mejor este caso es diferente. Yo creo que la señora Prego debería presentar toda esa documentación y todas esas pruebas en un tribunal de justicia porque si no estamos hablando de la palabra de alguien, que es muy respetable, pero tan respetable como cualquier otra", ha remachado.

"NO HA OCURRIDO"

En la misma línea se ha expresado la dirigente de Podemos y portavoz en el Congreso, Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha asegurado que aunque le parece que, si se dieran tales casos, le parecería "fatal", "por supuesto" cree y sabe "que no ha ocurrido". "En esas declaraciones no me he sentido representada", ha señalado.

Montero se ha negado a entrar en el contenido del comunicado de la APM porque no conoce "cuál es el detalle" de las presiones y amenazas que se denuncian. Aún así, ha señalado que estarán "atentos" y a la espera de que la APM les traslade la denuncia.

"No conozco ninguna de esas situaciones. Creo que eso no ha ocurrido", ha insistido, para añadir que suponen que ahora la APM se pondrá en contacto con Podemos para tratar el asunto, "porque hay acusaciones muy graves" en las que, al igual que ya hizo ayer.

"A veces cuando hemos cometido errores hemos pedido perdón y, sin embargo, sobre nosotros sí se han hecho muchas portadas acusándonos de delitos gravísimos y que han sido archivados y luego no se ha rectificado", ha denunciado.

Eso sí, ha señalado que, "mirándolo por el lado positivo", ese comunicado puede servir para "abrir un debate en este país sobre cuáles son las condiciones que permiten garantizar" el buen trabajo de los periodistas, y que, a su juicio, no tienen que ver con Podemos "sino con los propietarios de los medios de comunicación".

"Mantengo mi preocupación, pero sobre todo es una buena oportunidad para hablar de cuáles son las condiciones en las que los periodistas trabajan habitualmente", ha apostillado en su comparecencia, en la que también ha pedido al PP que no utilicen esta cuestión como "arma arrojadiza" contra Podemos.

Además, ha defendido que aunque en su nueva etapa tras la Asamblea de Vistalegre II, en Podemos están intentado mejorar, también en el plano comunicativo, su partido "es uno de los más transparentes y que más facilidades ofrece" a los periodistas.