Iglesias acusa a Rajoy de abusar de los vetos porque "se la bufa" lo que dicen los letrados del Congreso

El presidente dice que ya se "aguanta" cuando el PP pierde votaciones, pero defiende su potestad constitucional

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de abusar de la facultad que tiene el Ejecutivo para vetar el debate de iniciativas de la oposición en el Congreso, desoyendo así la opinión de los propios letrados de la Cámara, que sostienen que los vetos deben ser "excepcionales". "A usted lo que dicen los letrados se la bufa", la ha soltado en la sesión de control.

Ante las críticas de Iglesias, Rajoy ha defendido que el Ejecutivo tiene competencia constitucional para frenar iniciativas de la oposición si suponen un aumento del gasto o una merma de ingresos porque una de sus tareas más importantes es "preservar un cierto control en las cuentas públicas".

Además, ha hecho hincapié en que el Gobierno no veta proposiciones de ley de los grupos de la oposición por su contenido, sino por la alteración en las cuentas que supondría su aprobación y ha subrayado que tan democrático es esto como el hecho de que el Ejecutivo "se tiene que aguantar" cuando en la Cámara se debaten y aprueban cosas que no le gustan porque "en muchas ocasiones pierde" votaciones.

De su lado, Iglesias se ha agarrado a las alegaciones que la Mesa de la Cámara ha aprobado presentar ante el conflicto de atribuciones que el Gobierno planteó ante el Tribunal Constitucional después de que el Congreso desoyera dos de sus vetos. Y lo ha hecho para concluir que al presidente "se la bufa" la opinión de los letrados porque ya tiene "atados" los Presupuestos para 2017.

ME LA SUDA Y ME LA TRAE FLOJA

Iglesias ha remarcado que en esas alegaciones los juristas señalan que "la capacidad de veto debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos" porque impide la potestad legislativa de las Cámaras y ha recordado que el Ejecutivo ha vetado en lo que va de legislaturas 24 propuestas de la oposición.

Además, se ha quejado de que Rajoy le haya dado una "respuesta de manual", aunque ha confesado que se lo esperaba y que, de hecho, había preparado una retahíla de posibles contestaciones del presidente teniendo en cuenta que "maneja la prosa de Lope con destreza".

Según Iglesias, el jefe del Ejecutivo le había podido contestar que la opinión de los letrados le importa "un comino, un pimiento, un huevo, un rábano o un pepino". O que podría haber recurrido a otras expresiones populares como "me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela o me la refanfinfla".

Pero finalmente, ha explicado, llegó a la conclusión de que el dicho que mejor le va a Rajoy para estos casos es "me la bufa". "A usted el informe se la bufa porque lo importante ya lo tiene atado", ha añadido, dando por hecho que podrá aprobar los Presupuestos con la ayuda de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y el diputado de Nueva Canarias que "le va a prestar el PSOE".

"Celebro saber que ya he conseguido apoyo a los Presupuestos y espero que todos los citados tomen buena nota y le haga caso. A partir de ahí, pocas cosas más voy a tener que hacer yo", ha replicado con sorna el presidente del Gobierno antes de felicitar a Iglesias por su "primicia informativa" y asegurar que él es "más modesto" que el líder de Podemos.