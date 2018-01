Iglesias no ve "válida" una investidura de Puigdemont y cree que los independentistas "tienen previsto" otro candidato

EUROPA PRESS

Considera "evidente" que no se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que "no es válida" una investidura telemática del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, porque este no puede ser presidente de la Generalitat desde Bruselas, al mismo tiempo que ha dicho que cree que los independentistas ya "tienen previsto" el escenario de tener que presentar otro candidato.

"Creo que es evidente que no se puede presidente de Cataluña desde Bruselas", ha señalado en una entrevista en Cadena SER recogida por Europa Press, después de que Puigdemont haya expresado este viernes que no renuncia a ser investido líder del Ejecutivo catalán a pesar de estar huido en Bruselas por su implicación en el proceso soberanista. El expresident defiende que sí se puede gobernar desde Bruselas y sostiene no se puede desde prisión.

El líder del partido morado considera que, en el caso de que se produzca una investidura a distancia de Puigdemont, "habrá que presentar otra". "Esa investidura no será válida porque lo han dicho los letrados del Parlament", ha argumentado, en referencia al informe que rechaza una investidura telemática o delegada por ser contraria al Reglamento de la Cámara autonómica.

Es más, Iglesias ha aseverado que los separatistas tendrán que buscar "otro candidato" a la investidura y que "lo tienen previsto", a pesar de que los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y ERC hayan acordado respaldar la propuesta de que el candidato a la Presidencia sea Puigdemont.

"HABLAR DE LOS PROBLEMAS", NO DEL "CULEBRÓN" CATALÁN

Preguntado sobre los pasos que, a su juicio, debe dar el Ejecutivo en el caso de que se produzca una investidura a distancia, el líder de Podemos ha pedido a Mariano Rajoy que empiece a "hablar de los problemas" de los catalanes y españoles.

Para Iglesias, estar hablando "permanentemente" del conflicto catalán --asunto que ha calificado de "culebrón"-- "hace que algunos estén encantados" porque "no se habla de pensiones, corrupción, dependencia o educación". "Creo que no soy el único en estar un poco harto de hablar de estas cosas", ha manifestado, para después relatar que Cataluña es "el territorio de España donde hay más gente que le correspondería una ayuda por dependencia que no recibe".

Por otro lado, sobre la configuración del Parlamento catalán, para cuya Presidencia ha sido elegido el republicano Roger Torrent, ha defendido que Podemos "intentó" configurar una Mesa "plural" pero "los independentistas y los monárquicos" lo rechazaron a "negociarla".

Por este motivo, Podemos no apoyó a ninguno de los candidatos --el de ERC y el de Ciudadanos-- para la Mesa y la formación morada se abstuvo en la votación, ha explicado. Los "monárquicos" y los separatistas, ha recalcado Iglesias, "siguen jugando a la guerra de la bandera". "No vamos a aceptar chantajes de nadie", ha sentenciado, criticando que, por un lado los independentistas acusen a Podemos de ser "la comparsa" del artículo 155 de la Constitución, mientras que por otro lado, los constitucionalistas dicen que son la "comparsa" de los soberanistas.

El líder de Podemos ha hecho hincapié en que los 'comunes', tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, tienen un "papel muy modesto" en el Parlamento de Cataluña, donde han obtenido ocho escaños. Por ello, sostiene que, al haber negado "una solución transversal", "les toca a ellos aportar una solución".

DESAPARICIÓN DE LA AGENDA SOCIAL, "ERROR IMPERDONABLE"

Respecto a los malos resultados obtenidos por Catalunya En Comú-Podem en los comicios catalanes, Iglesias lo ha achacado a que su formación "ha permitido que desaparezca la agenda social". "Es un error imperdonable que no podemos tolerar que nos ocurra", ha declarado. Y ha rechazado que la debacle electoral se deba a la postura de Podemos en el conflicto catalán porque, según él, defiende "lo que defiende la mayor parte de la sociedad catalana y española".

Además del respaldo a la celebración de un referéndum pactado en Cataluña, Iglesias ha defendido que España es "plural" al mismo tiempo que ha criticado a los que dicen "ser patriotas", "se ponen la pulsera de España" y "doblan la rodilla ante el Rey" mientras que "se guardan el dinerillo" en paraísos fiscales y "no pagan impuestos" en España.