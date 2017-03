Iglesias llama a los madrileños a organizarse para ganar al PP y exige a Podemos mantener la unidad

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha comenzado este viernes a calentar motores para "ganar al PP" en las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y, en un acto en Madrid, ha llamado a los madrileños a "organizarse" y a su formación, a mantener la "unidad" y trabajar para construir un "bloque político y social" con sus "fuerzas hermanas" que arrebate la Presidencia de la Comunidad a Cristina Cifuentes y revalide el Ayuntamiento de la capital.

"Cuando alguien se plantea un desafío así tiene enfrente a enemigos muy poderosos, y no lo podemos hacer solos. Necesitamos a los madrileños organizados para recuperar su cuidad", ha defendido ante cientos de militantes madrileños en el Auditorio Marcelino Camacho, tras señalar que "construir movimiento popular" y "sociedad civil" es "condición de posibilidad" para ganar en 2019 y, después, las elecciones generales de 2020.

A este respecto, Iglesias ha rechazado que se intente tachar esta hoja de ruta de "radical". A su juicio, trabajar en la sociedad civil y no limitarse a la labor parlamentaria es imprescindible para revalidar y ampliar las victorias municipales y ganar en Comunidades Autónomas.

CONTRAPODERES SOCIALES FRENTE A LAS ÉLITES

Así lo ha asegurado, reivindicando de esta forma la estrategia con la que compitió en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, y que se impuso en las votaciones con una gran mayoría, frente a la que defendió su ex número dos y exportavoz parlamentario Íñigo Errejón.

"Si no tenemos círculos organizados que estén cerca de las asociaciones, las mareas o los barrios, sin eso nosotros no vamos a poder construir el bloque social y político necesario para ganar, y no porque decir esto sea bonito, sino porque el adversario tiene recursos que nosotros no vamos a tener, y necesitamos compensarlos con contrapoderes sociales", ha explicado.

AVISO CONTRA LA DIVISIÓN

Eso sí, ha avisado de que para asumir "en serio" el reto de ganar al PP las autonómicas y municipales también es fundamental mantener la unidad. "Después de haber debatido y discutido, aquí no queda espacio para la división. Tenemos que hacer algo enormemente importante. Los debate de Vistalegre se cerraron en Vistalegre y nuestro objetivo ahora es ganar y gobernar", ha sentenciado, en un claro aviso al sector 'errejonista'.

"En eso no sobra nadie. Podemos nunca fue una tarta a repartir y va a seguir sin serlo. Ahora va a ser una máquina, no ya de guerra electoral, sino de avances sociales, donde las mayorías van a ocupar democráticamente los poderes necesarios, trabajando todos a una, todos juntos para desmontar y desmantelar la trama mafiosa que el PP y las élites construyeron como proyecto de Madrid, que condenó a la pobreza y desigualdad a los madrileños", ha defendido.

En este sentido, Iglesias ha apostado también por buscar la unidad con sus "fuerzas hermanas" para replicar a nivel autonómico las confluencias que ya construyeron para las municipales y también en las generales de junio de 2016, con IU y Equo. "Tenemos que ser capaces de unir todas las piezas que forman parte desde su diversidad de ese bloque", ha defendido.

Es más, ha asegurado que ese bloque no puede limitarse sólo al plano electoral y programático entre formaciones políticas, sino que debe ser un "bloque social que se convierta en histórico", que de también cabida a sectores de la sociedad que ya están organizados.

Construir ese bloque es, según Iglesias, una de las "condiciones de posibilidad" para gobernar. "Debemos ser capaces de liderar generosamente un bloque político con otras fuerzas políticas hermanas que han tenido la amabilidad de cedernos el liderazgo y reconocer que un candidato de otro partido puede ser su candidato", ha insistido.