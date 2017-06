Dice que los referendos pueden extenderse a las naciones históricas si los ciudadanos lo exigen y acusa al PP de identificar Estado y monarquía

Acto seguido, ha añadido que "el mapa plurinacional no estaría completo sin Andalucía". Luego se ha referido a Baleares, el "País Valenciano", al "aragonesismo", a "Asturies" y así ha hecho referencias a todas las comunidades autónomas.

El líder de Podemos ha dado por hecho que no pueden esperarse propuestas de solución en ese ámbito por parte del PP o de Ciudadanos, y por eso ha apelado al PSC, confiando en que después de las primarias socialistas "vuelva su vieja lucidez, entiendan que hay que buscar una fórmula para que los catalanes decidan" y estén dispuestos a pensar junto a Podemos "España y Cataluña".

En su opinión, en el momento actual ya no vale un "proyecto federal" que sí pudo ser viable después de la Transición, pero ahora, con los "planes recentralizadores" del Gobierno del PP hay que asumir el derecho a decidir de Cataluña.

"NO ENTIENDEN ESPAÑA, NO ESTÁN CAPACITADOS PARA GOBERNARLA"

De hecho, ha acusado al PP de no entender la plurinacionalidad de España y de pretender imponer una visión "caduca e irreal" de España. "No entienden España y no están capacitados para gobernarla", ha remachado.