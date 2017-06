Le recuerda que Podemos ha sido el más votado en Cataluña y Euskadi y el presidente le avisa contra "la ambigüedad" y el "cálculo político"

Como el jefe del Ejecutivo ha vuelto a insistir en el tema --añadiendo que le intranquilizaba su falta de respuesta--, Iglesias se ha zafado de la pregunta, en otras dos ocasiones, haciendo la interpretación de que Rajoy le estaba acusando de no ofrecer ninguna solución al problema territorial. "Diga que no está de acuerdo, pero sí que lo he hecho", ha replicado.

"La soberanía nacional no la puede reformar esta Cámara", ha proseguido, sino que debe hacerlo "el conjunto del pueblo español". "Es una diferencia que no es menor, el Gobierno no puede disponer de lo que no es suyo", ha argumentado.