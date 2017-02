Ignacio Diego avanza que, si gana 'las primarias' del PP de Cantabria, ofrecerá a Buruaga proponer la mitad de la lista

Dice que ha llegado a ofrecer a Buruaga su apoyo como candidata a cambio de designar él a la mitad de la lista

El presidente del PP de Cantabria y candidato a revalidar el cargo, Ignacio Diego, ha avanzado este jueves que, si él gana 'las primarias' del próximo 8 de marzo frente a la su hasta ahora número dos y también candidata a encabezar la formación regional, María José Sáenz de Buruaga, le ofrecerá elegir a la mitad de los integrantes de la candidatura para el 12 Congreso Regional.

"El día 8 de marzo habrá unas primarias del PP y yo, tras esa votación y si los afiliados del PP quieren que yo sea el ganador, inmediatamente ofreceré a María José Sáenz de Buruaga que me proponga la mitad de la lista, estando también encantado si de ella quisiera formar parte la propia María José", ha señalado en unas declaraciones a los medios de comunicación que ha convocado minutos antes de que se retomase la sesión del Parlamento de Cantabria, en la que se debate el proyecto de presupuestos para 2017.

El dirigente 'popular' ha hecho este ofrecimiento "con el ánimo" de que, a partir del 8 de marzo, se acabe este "proceso de disgregación" del PP de Cantabria, un partido que "siempre ha estado unido, siendo ese uno de sus valores más importantes". De ganar Diego y aceptar Buruaga este ofrecimiento, se llegaría al 12 Congreso Regional del 25 de marzo con una sola lista de "integración y unidad".

En esas primarias votarán los 14.000 afiliados del PP de Cantabria y, si alguno de los precandidatos --por el momento solo son ellos dos-- obtiene más del 50 por ciento de los apoyos, habrá una sola lista para el Congreso pero, con su propuesta, Diego lo que quiere es que en la candidatura que concurra al cónclave "todas las distintas visiones del PP estén integradas en una sola lista que haga más fuerte y mejor organizado" el partido.

Tras comunicar esta propuesta a los medios de comunicación, ha indicado que en "breves minutos" se la iba a transmitir a María José Sáenz de Buruaga, que ha llegado instantes después al hemiciclo pero no ha podido atender a los periodistas porque, como diputada que es al igual que Ignacio Diego, debía entrar a la votación del Presupuestos Generales de Cantabria (PGC). Posteriormente, ha anunciado que este viernes convocará una rueda de prensa para dar a conocer su postura.

Además de trasladar su propuesta, Diego ha admitido preguntas de los medios, algo que no ha hecho en sus últimas comparecencias desde que anunció que pugnaría contra Sáenz de Buruaga por la Presidencia del PP de Cantabria.

Ha manifestado que su objetivo es acabar con la situación de "confrontación" y que vuelva la "unidad" al partido y, por ello, va a comunicar esta propuesta a María José Sáenz de Buruaga, a quien ha asegurado que hasta el momento ha hecho ya cinco "generosas" propuestas, tres personalmente y otras dos en las reuniones con la Dirección del PP en Madrid, pero que ella ha rechazado.

Diego ha reivindicado que el PP "transmite certeza y seguridad a los cántabros por ser un partido unido", característica que "más valoran" los afiliados que, ante la situación actual de "confrontación", están "seriamente preocupados y tienen toda la razón para estarlo".

LLEGÓ A APOYAR SU PRESIDENCIA

Conocimiento esa preocupación, ha enfatizado que ha tratado de buscar la "unidad e integración" y ha formulado "propuestas concretas y especialmente generosas" a Sáenz de Buruaga, llegando incluso, según ha dicho, a ofrecerle su apoyo como candidata a la Presidencia del PP de Cantabria a cambio de designar él a la mitad de las personas que integrasen la candidatura única al Congreso.

"Yo renunciaba a ser presidente del PP, le ofrecía mi apoyo a María José Sáenz de Buruaga, a condición lógicamente de que la lista que ella presidiera fuera de integración, en la que yo le propusiera la mitad de los nombres", ha añadido.

Al no haber aceptado antes esas propuestas, Diego ha explicado que no le realiza un propuesta inmediata porque, en la situación actual, "no entendería que la aceptara" salvo que "el próximo 8 de marzo en este proceso de elección yo tenga más votos que ella". De ser así, ha insistido en que se compromete a "abrir la mitad de mi lista para que sea propuesta por Sáenz de Buruaga".

En el planteamiento lanzado por Diego, él seguiría ostentando la Presidencia del PP de Cantabria y, preguntado por si esa mitad de la lista que le ofrece conformar a Sáenz de Buruaga incluiría la Secretaria General, ha dicho: "la mitad de mi lista del Comité Ejecutivo, incluidos todos los cargos, quedarían en disposición de conformarla de manera conjunta por ella y por mí".

Cuestionado por cómo se ha llegado a la situación actual, Diego ha enfatizado que él no ha iniciado "ningún tipo de campaña" para promoverse como nuevo presidente y que, hasta el pasado martes, ha estado "buscando una fórmula de unidad e integración en el PP que evite este enfrentamiento, cuando la otra parte llevaba ya tiempo trabajando otros planteamientos".

Ha manifestado que sabe que "habrá muchas teorías" sobre lo que ha podido suceder para que Sáenz de Buruaga haya pasado de ser su mano derecha a rivalizar contra él pero ha asegurado que ella no le ha comunicado su decisión de presentarse hasta el pasado 13 de enero.

Pero hasta ese día, ha apuntado, han pasado muchas cosas. Diego ha relatado que, a finales de noviembre, se reunió en Madrid con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, para abordar "el futuro del PP de Cantabria" y al regresar contó los términos en que se había producido el encuentro al Comité de Dirección, incluida Sáenz de Buruaga. "Cospedal me manifestó la confianza de la Dirección Nacional para seguir liderando el partido a partir de este Congreso", ha apostillado.

Posteriormente, a mediados de diciembre y antes de un Comité Ejecutivo del PP, se reunión durante más de un hora con el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, que "me hizo una pregunta muy concreta al final de la larga conversación: ¿Nacho, tienes algún inconveniente personal o político para liderar en el próximo futuro el PP? y yo le dije que no, siempre y cuando contase con su apoyo, y su respuesta fue que adelante".

Ha señalado que, a su regreso, contó esta conversación a María José Sáenz de Buruaga pero, hasta el 13 de enero, ella no le ha comunicado su decisión de presentarse como candidata. "En ese tiempo, de verdad, no sé decirles qué ha mediado", ha concluido.