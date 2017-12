Ignacio González llega a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la causa de los papeles de Bárcenas

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha llegado pasadas las 9.20 horas de la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la causa de los 'papeles de Bárcenas' por la existencia de un vídeo sobre presuntos pagos irregulares al PP y con el que se habría chantajeado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 citó como investigado el pasado 14 de noviembre al expresidente de Degremond el empresario Rafael Palencia por ser el que aparecería en el citado vídeo reconociendo pagos a la formación popular. No obstante el empresario se acogió a su derecho de no declarar y por tanto no respondió a las preguntas formuladas sobre este tema; sí lo hizo el que fuera director general de la compañía Ángel Salado quien en calidad de testigo insinuó que Del Castillo podría ser conocedor de esta práctica de pagos en 'b'.