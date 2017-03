Ignacio González niega espionajes en la Comunidad de Madrid y pide al exvicealcalde Cobo que "lo acredite"

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado este viernes en varias ocasiones la existencia de espionajes durante su mandato por parte de la Comunidad a políticos madrileños y ha pedido al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, una víctima de esos supuestos hechos, que "los acredite".

"No he tenido la tentación ni jamás ni he despachado con nadie ni ordenado con nadie espiar a nadie. Yo no tenía responsabilidades de Seguridad entonces y las demás personas que han pasado por aquí han negado lo que es evidente que es mentira", ha dicho este mediodía González durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid.

A las preguntas del diputado de Ciudadanos César Zafra, quien le ha recordado que minutos antes Cobo ha confirmado que sí fue seguido ilegalmente, el exdirigente regional ha contestado que las declaraciones de su "amigo" Cobo son "muy respetables", pero la realidad es que "todas las personas han dicho que nadie hizo ningún espionaje".

"Parece difícil que exista algo que todo el mundo niega y la Fiscalía ha vuelto a pedir el archivo judicial de la causa judicial. Y por tres veces la Justicia archivó el asunto. Cobo lo tendrá que acreditar. Lo que se ha acreditado hasta ahora es que no había espionaje. No he tenido competencias jamás para ello y todo lo que se ha instruido desde hace nueve años es que no hubo espionaje. El problema que tiene es que no le cuadra. Quiere hacer verdad de lo que es mentira, lo que es falso. No le dé más vueltas para tratar de justificar lo que no existe. ¿Usted le da más credibilidad un guardia civil que ha cambiado la declaración que a un juez y un fiscal?", le ha trasladado a Zafra.

Eso sí, Ignacio González ha indicado que el único espionaje que sí existió fue al que fue sometido él en Cartagena de Indias. "Lo único que se ha acreditado es que me han espionado en Colombia", ha añadido, además de asegurar que existe un dossier sobre su persona presuntamente elaborado por una agencia de detectives del que da cuenta el Juzgado número 17 de Madrid. "Yo nunca he estado obsesionado nunca con el espionaje hasta que lo conocí", ha apostillado después.

ONGIL: "TIENE USTED LA CARA DE CEMENTO"

En el turno de preguntas del diputado de Podemos Miguel Ongil, el expresidente de la Comunidad ha afirmado, después de decir que está "encantado" de comparecer, que conoció al exdirector de Seguridad Sergio Gamón, imputado en este caso, cuando fue jefe de escoltas de la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre. Y luego, más adelante "se lo encuentra" cuando se convirtió en director de Seguridad, dentro del Área del entonces vicepresidente segundo Alfredo Padra, una de las víctimas del presunto espionaje.

"Prada dijo que él propuso a Gamón y la reestructuración de la Consejería. Porque él tenía las competencias. Pero ustedes quieren hace de la mentira, verdad. Yo no he tenido nada que ver porque no era de mi competencia. Prada conocía a Gamón porque era vicepresidente del Senado con Aguirre cuando ésta era presidenta. En las actas de esta comisión Prada lo explica perfectamente. Pero para ustedes la verdad es la suya", ha señalado.

Miguel Ongil le ha replicado que Alfredo Padra no dijo eso en esta comisión, sino que le impusieron a Gamón en la Dirección de Seguridad, pero González le ha contestado que mentía. "Tiene usted la cara de cemento", le ha espetado el parlamentario de Podemos al terminar su turno.

Ante ello, el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha pedido amparo a la presidenta de la comisión y ha manifestado su queja por la "desfachatez absoluta" de dicho improperio. "Cara de cemento es lo más lógico que le podía decir cuando me acusa de mentir por unas actas que son públicas", ha respondido Ongil.