Imbroda replica a Montilla que los melillenses "sienten España más que él" y exige una disculpa

EUROPA PRESS

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, le ha respondido al ex presidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla que los melillenses "sienten España más que él" y le ha exigido una disculpa por haber dicho que el país no puede prescindir de Cataluña, que no es Ceuta ni Melilla.

Imbroda ha mostrado su indignación a través de su cuenta personal en Twitter, en la que ha afirmado que las manifestaciones de Montilla son insultantes y requieren una disculpa, también del PSOE. "Sánchez, pronúnciese", le reclama el dirigente del PP al secretario general de los socialistas.

Montilla ha explicado este lunes en una conferencia que ningún Estado ve con agrado su "propia amputación" y que es el caso de España con respecto a Cataluña, porque el país sin esta comunidad autónoma "sería otra cosa". "No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha agregado el ex dirigente catalán.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))