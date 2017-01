Errejón: "Entre compañeros no hay líneas rojas sino convicciones"

El secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, ha asegurado que en Podemos "no hay líneas rojas" entre compañeros sino "convicciones". "No es un momento de replegarnos en una formación de resistencia y de protesta sino que es momento de tomar iniciativa, de demostrar que somos útiles y de seguir construyendo un Podemos de mayoría y de gobierno. Pero entre compañeros no hay líneas rojas sino debates y bienvenidas sean todas las propuestas", ha dicho antes de participar en un acto de CCOO al referirse a los documentos que están preparando para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, y que tendrán listos antes del fin de semana.