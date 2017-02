"Serán la nueva dirección y Pablo quienes tengan que decidir dónde me ubico"

"Serán la nueva dirección y Pablo quienes tengan que decidir en qué posición me ubico. Yo estaré donde sea más útil para el proyecto. Si se considera que hay personas que lo pueden hacer mejor o son más capaces, yo me pongo a la orden, donde sea más útil", ha dicho Íñigo Errejón. "Lo más importante no son las posiciones, sino el rumbo", ha asegurado antes de añadir que está "tremendamente orgulloso del trabajo que he venido haciendo hasta ahora en la Secretaría Política y como portavoz del grupo parlamentario". El "debate se ha cerrado" y "ahora queda remar todos juntos", ha sentenciado.