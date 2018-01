Instituto Elcano: La integridad de España no corre peligro, pero la crisis constitucional será duradera

Sostiene que la aplicación del 155 ha sido menos turbulenta de lo previsto aunque avisa de que la polarización social se mantiene

El Real Instituto Elcano considera que, en la situación actual y con la "correlación de fuerzas" entre independentistas y no independentistas en Cataluña, "la integridad de España no corre peligro", pero avisa de que "la crisis constitucional territorial es profunda y será duradera". Además, admite que "a corto plazo no se espera una rápida despolarización" de la sociedad catalana.