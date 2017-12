Interior desplegará el 21-D a 10.000 mossos y a otros 5.000 policías y guardias civiles

El Gobierno enviará patrullas a cada colegio electoral y extremará la vigilancia para prevenir ciberataques

La orden del Gobierno es reforzar desde antes del 21-D la seguridad para garantizar el recuento, que se realiza de forma telemática y también manual. El Ejecutivo, que confía en que no haya ningún incidente de relevancia, ha defendido el rigor de los procesos electorales en España ante las dudas planteadas por algunos candidatos de formaciones independentistas.

Bermúdez de Castro se refirió a esto mismo en su comparecencia en el Senado. "Me parecen gravísimos algunos comentarios de ERC sobre la limpieza de la jornada, ponerlo en duda me parece una desvergüenza", aseguró este alto cargo, molesto ante las dudas de unos comicios que contarán con el soporte tecnológico de la empresa Indra y la supervisión 'in situ' de agentes electorales de la Administración, así como interventores y apoderados de todos los partidos.