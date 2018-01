Interponen una querella contra el alcalde de Puente Genil (Córdoba) por desobediencia y prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil (Córdoba) ha incoado diligencias previas sobre una querella interpuesta contra el alcalde de la citada localidad cordobesa, Esteban Morales (PSOE), por parte de un agente de Policía Local por la supuesta comisión de delitos de desobediencia y prevaricación, tras supuestamente adoptar medidas contra dicho agente con suspensión de empleo y sueldo.

Al respecto, en la querella se precisa que en febrero de 2015 "la concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente Genil procedió de forma injusta a la adopción de medidas cautelares" contra el agente de Policía Municipal, "consistentes en la suspensión provisional de empleo y sueldo, señalándose expresamente que el tiempo de suspensión provisional no podría ser superior a seis meses".

No obstante, dicha disposición, según el agente, "era del todo ilícita", porque el tiempo que se podría mantener al policía en la situación administrativa de suspenso "no podría ser superior a tres meses", toda vez que por los hechos por los que se le incoa el expediente disciplinario "no eran objeto de procedimiento penal alguno".