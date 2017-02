Irene Montero recibirá a Macri con una camiseta pidiendo la libertad de una activista indígena encarcelada en Argentina

Podemos no acudirá a la cena que ofrecen los Reyes por ser un "presidente off shore" que "vulnera" Derechos Humanos

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acudido este miércoles a la Cámara Baja ataviada con una camiseta en la que se puede leer 'Libertad Milagro', en reivindicación de la excarcelación de la activista indígena Milagro Sala que está presa en Argentina.

Montero ha elegido esta prenda con motivo de la visita este miércoles al Congreso del presidente argentino, Mauricio Macri, con el que la formación morada se ha mostrado muy crítica al considerar que es "responsable de vulneraciones de los Derechos Humanos".

Por ello, la portavoz anunció este martes que Podemos no acudirá a la cena que los Reyes han organizado esta noche en el Palacio Real en honor de Macri, al que desde el partido morado tildan de "presidente off shore". "No es necesario hacer esos actos de homenaje y pompa a presidente del calado de Macri", explicó Montero.

Los diputados del partido morado sí estarán presentes cuando el mandatario sudamericano pronuncie su discurso en el Hemiciclo de la Cámara Baja aunque, en el caso de Montero, lo hará vistiendo una camiseta reivindicativa y crítica con su gestión.

Podemos también reprocha a Macri que "saliera en los papeles de Panamá", que vaya a aprobar "amnistías fiscales" para "sus amigotes", siguiendo la estela del PP, y que quiera convertir en un "día festivo movible" la celebración del Día de los Derechos Humanos en Argentina.