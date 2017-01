Irene Montero afirma que "sólo un Podemos que salga unido de Vistalegre va a ser capaz de ganar al PP"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado domingo en Ansoáin que "solo un Podemos que salga unido de Vistalegre va a ser capaz de acometer todas las tareas que tenemos para ganar al PP, para gobernar este país y para construir derechos".

Montero ha participado este domingo en un encuentro con el círculo de la localidad navarra para presentar y debatir el proyecto 'Plan 2020', que Pablo Iglesias propone para la formación morada de cara a Vistalegre II, la Asamblea Ciudadana de Podemos que se celebrará el 11 y 12 de febrero.

Montero ha asegurado que en la formación morada se va a trabajar por lograr un acuerdo entre los diferentes proyectos que se presentan a la Asamblea Ciudadana porque "solo un Podemos que salga unido de Vistalegre va a ser capaz de acometer todas las tareas que tenemos para ganar al PP, para gobernar este país y para construir derechos".

De todas maneras, ha señalado que "si no lo conseguimos no hay que dramatizar, decidirá la gente y en Podemos eso es una buena señal". Al respecto ha destacado que "el sistema de votación garantiza que habrá pluralidad y nosotros iremos trabajando para que Podemos sea una herramienta útil para la gente, haya o no acuerdo".

De la misma manera, Irene Montero ha indicado que "la unidad y el trabajo colectivo no se decreta con un reglamento, depende de la voluntad de los diferentes actores, personas y corrientes de Podemos para seguir trabajando juntos después". Así, ha asegurado que si no se alcanza un acuerdo entre las diferentes corrientes de la formación "decidirá la gente y el día 13 tendremos que seguir trabajando con los acuerdos que hayamos tomado y con las decisiones de los inscritos para ganar al PP".

Sobre la imagen de división en el seno del partido, Irene Montero ha manifestado que prefiere que "trascienda una imagen de debate político a que haya tal opacidad que nadie sabe lo que está pasando, como ocurre con el congreso del PP, que se va a celebrar el mismo fin de semana que el nuestro pero nadie sabe qué está pasando".

"Mientras nosotros no tengamos tramas Gurtel o Púnicas, o todos los tesoresos imputados por hacer supuestamente cosas no muy legales con las finanzas del partido, que haya una palabra más malsonante que otra será una cuestión menor", ha continuado.

No obstante, ha señalado que "ya no nos podemos permitir dar esa imagen que hemos dado" y ha indicado que la militancia "quiere que estemos trabajando unidos desde la diversidad". Por ello, ha expresado el compromiso de "explicar nuestras ideas sin descalificar al otro" y "sin dar una imagen de división y espectáculo que no favorece a nadie".