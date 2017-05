Iturgaiz (PP): "Hemos luchado mucho por defender el himno de España y nos han querido exterminar por ello"

El eurodiputado del PP y expresidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que los representantes de su partido "han luchado mucho por defender el himno de España" y ha recordado que les han querido "exterminar" por ello.

"Quería provocar que no se olvidase lo que ha pasado en ese partido de Copa porque lamentablemente estaba viendo, a pocas horas después del partido, que en este país entrábamos en una dinámica que olvidásemos rápidamente cuestiones que no se pueden olvidar", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "algunos no aceptamos que la normalidad sea la normalidad y no se puede aceptar que un himno, sea cual sea", y que despierta "sentimientos para millones de personas", sea "abucheado" y se insulte "lo que hay detrás del himno, que es una bandera, e insultar la figura del máximo representante de este país, en este caso el Rey".

"La libertad de expresión para algunos es insultar al himno, insultar a España, amenazar a la bandera nacional, al rey, etc. Aquí muchos nos sentimos completamente ofendidos. He sido presidente del PP vasco, he enterrado a muchos compañeros, hemos luchado mucho por defender ese himno, la bandera de ese himno, y nos han querido exterminar por defenderlo", ha insistido.