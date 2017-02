JSE lanza una campaña para advertir contra "los mitos del amor romántico que perpetúan la violencia de género"

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha lanzado este martes una campaña para "sensibilizar a la juventud sobre los mitos del amor romántico que perpetúan la violencia de género" y "promover relaciones de respeto y de iguales".

Coincidiendo con el día de San Valentín, los jóvenes del PSOE quieren advertir contra los "peligros" del amor romántico, "una trampa que hay que desmontar para alejar a la juventud de las relaciones tóxicas", en palabras del secretario general de la organización, Nino Torre.

Entre esos peligros, advierten del "efecto anestesia" que "ciega ante la violencia machista más imperceptible, la psicológica" y el miedo a la ruptura, cuando "el fin del amor no es un fracaso ni un trauma".

Además, Torre ha remarcado que existen "ideas generalizadas, a la vez que erróneas, sobre lo que es el amor, y todas con un evidente trasfondo machista". De hecho, ha puesto el acento en los celos, recalcando que no son "una manifestación del amor que se siente por la otra persona sino de comportamientos egoístas e injustos con efectos represivos y, a veces, violentos".

Por eso, mientras cada 14 de febrero se "enaltece el amor romántico", JSE quiere decir a los jóvenes que "no intenten comprar el amor, porque no se puede" y "no es cuestión de regalos, sino de cariño y respeto día a día".

Para JSE, "nadie necesita a nadie para estar completo" y hay que trabajar para que se consoliden "otros modelos de relaciones sanos donde el desarrollo de cada una de las partes sea pleno y sin dependencia".