Jarabo (Podemos) quiere ser "optimista" con el Régimen Especial de Baleares, pero dice ser "escéptico"

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha manifestado este miércoles que desde su grupo quieren "ser optimistas" respecto al compromiso del Gobierno de cerrar en el primer trimestre de este año el acuerdo para elaborar un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), si bien ha añadido que no pueden dejar de ser "escépticos".

Así se ha expresado Jarabo en una rueda de prensa en el Parlamento balear en la que ha deseado que "no pase como siempre y al final no se apruebe" o "pueda quedar un REB demasiado reducido en la mejora de la financiación". "No nos fiamos del ministro Montoro", ha apostillado.