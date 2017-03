Jáuregui avisa que en la UE han resurgido neonacionalismos porque no se ha gestionado la "incertidumbre"

El presidente de la Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha avisado este viernes de que en la Unión Europea han resurgido "neonacionalismos" porque no se ha gestionado la percepción de "incertidumbre" relacionada con su funcionamiento y con su futuro.

"Gran parte del resurgimiento neonacionalista que vive Europa es en gran parte la constatación de que esa globalización de incertidumbres no es dominable, no está gestionada, no está gobernada", ha señalado durante su intervención en la jornada 'La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa" celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Durante su discurso, Jáuregui ha explicado que "la crisis existencial europea" ha provocado dos "'shocks' intelectuales" tanto a la organización supranacional como a los ciudadanos europeos: uno debido a la "comprobación" de que "la idea del progreso no está asegurada"; y otro por la sensación de que las democracias liberales no están "asegurando" un mundo "mejor".

"Esto es lo que lleva a sentimientos reaccionarios y, por supuesto, equivocados", ha declarado, incidiendo en que los ciudadanos tienen una percepción de la UE que no es la que en un principio creían que sería: "Y cuesta mucho bajar peldaños en la cultura social", ha añadido al respecto.

De hecho, sostiene que esta sensación sobre la UE es la que llevó a la salida del Reino Unido y la que provoca que algunas naciones europeas reivindiquen que "su soberanía es única e indelegable". Jáuregui ha mencionado también los casos de países como Hungría y Polonia y, sin aludir a Cataluña, se ha referido a otros "nacionalistas internos de los Estados" que "pretenden construir un Estado cuya soberanía es absolutamente imposible".

"MONSTRUO EUROPEO"

En este contexto, Jáurequi ha advertido de que algunos países de la UE han hablado "demagógicamente" sobre el "monstruo europeo", aludiendo a "su capacidad de intervención normativa sobre los Estados". Y ha remachado que "hay que combatir" esta "ridiculización" de Europa.

Según el eurodiputado, se ha "ridiculizado" el trabajo realizado por una Unión Europea que, a su juicio, "ha ido sorteando dificultades y obstáculos" para lograr una gobernanza "mejor" a pesar de "los fracasos de la gestión de la política económica y la crisis".

Para Jáuregui, "no se habla demasiado" de lo que sí funciona ni del "recorrido histórico formidable": "Olvidamos los enormes logros de esa ideal genial de los padres fundadores a los pocos años de la segunda guerra mundial", ha declarado, insistiendo en que se trata de una organización "extraordinaria" basada en la "paz, el progreso y el bienestar".

En cualquier caso, se ha mostrado "optimista" ante el futuro de la UE porque "crisis a crisis" de dan "pasos adelante", a pesar de que ha afirmado que la UE debe afrontar grandes "retos", como por ejemplo, la crisis migratoria.

Dentro de este optimismo, ha declarado que, de cara a las próximas elecciones en Francia, "no habrá posibilidad de un proyecto antieuropeo" para este país, en referencia al partido ultra derechista Frente Nacional (FN) liderado por Marine Le Pen.