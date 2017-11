Javier Fernández ve "legítimo" que Ciudadanos cuestione la Ley de cupo vasco y reclama más contribución a la solidaridad

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ve "legítimo" que Ciudadanos cuestione la Ley de cupo vasco y reclama más contribución de Euskadi a la solidaridad entre comunidades autonómicas.

Fernández se ha mostrado respetuoso con la posición del partido de Albert Rivera y no ha querido comentar las críticas realizadas por la vicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra. "Ha pedido disculpas y no hay nada más que decir", ha puntualizado, añadiendo que es "legítimo" que el partido "cuestione lo que considere oportuno".

Se trata de una "decisión adecuada" para Javier Fernández, que no hace "ningún reproche" a Sánchez por respaldar al Ejecutivo después de defender el "no es no" a la investidura de Rajoy. El presidente asturiano dice que en política "hay que tener paciencia, algo de sentido del humor y sobre todo mucha amnesia; y yo me aplico mucho a la amnesia y, en ese sentido, estoy cultivando el olvido".