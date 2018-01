Javier Fernández reprocha al PP que no haya presentado "en fecha y forma" el proyecto de PGE para 2018

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, ha rechazado las críticas del PP hacia el PSOE en relación a la falta de presupuestos generales del estado (PGE) para 2018. Según ha explicado Fernández, si el PP de verdad quisiera aprobar las cuentas debería haber presentado un proyecto "en tiempo y forma", algo que "no han hecho".

"Lo primero que tiene que hacer un Gobierno es presentar los presupuestos y no jugar con las consecuencias que puede tener que no se aprueben", ha argumentado Fernández, que ha dicho que los recursos que necesitan las comunidades autónomas para financiar los servicios no pueden depender de que haya presupuestos aprobados. "Si tanto les preocupa los PGE de 2018, ¿por qué no han presentado el proyecto?", ha insistido.