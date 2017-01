Fernández desvela que ‘el motín’ contra Sánchez se empezó a gestar tras el 26-J

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha pronunciado un discurso en el seno del Comité Federal del partido que se ha celebrado esta mañana en la madrileña sede de la Calle Ferraz. Fernández asegura que cuando la lealtad “a uno mismo, a tu partido, a tus votantes y a tu país” entran en conflicto “siempre tienes que poner a tu país por encima de todo lo demás”. Y ha desvelado que “al día siguiente de las elecciones de junio la inmensa mayoría de los dirigentes de este partido sabíamos lo que había que hacer. Lo que no sabíamos era cómo ganar el Congreso después de hacerlo”. Y cree que “hubo quien construyó una atmósfera de intimidación, de un antagonismo ritualizado, primario, agresivo sobre todo en las redes sociales”. El actual líder del PSOE cree que “los que presumen de pureza ideológica y los que predican las verdades absolutas de los males de la tierra y de los principios no fueron ni más ni menos leales que los que propusieron cambios programáticos”. Y zanja el debate sobre la lealtad: “Ser leal al partido no es trazar una raya y hacer que una decisión, polémica, sí, difícil, controvertida, pero democrática, convertirla en una traición a las esencias o una claudicación bochornosa”.