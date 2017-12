Javier Fernández afirma que llega un momento "en el que el régimen especial de financiación no es soportable"

El presidente asturiano ha defendido una "conciencia del Noroeste" ante "unos problemas comunes y una manera común de ver el Estado"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha apuntado a la dificultad de la negociación sobre la financiación autonómica en un momento "de ausencia de recursos" y ha recordado que la falta de "sintonía" entre las autonomías se produce porque algunas tienen un régimen especial, "como País Vasco o Navarra". Un régimen que para Fernández llega un momento "que no es soportable".

En unas declaraciones distribuidas por el Principado y realizadas en la primera edición de Encuentros en el Eo, en la localidad gallega de Ribadeo, el presidente asturiano se ha referido a diversas cuestiones sobre financiación autonómica. Así, ha señalado que las balances fiscales "no se hacen en ningún país salvo en este". Así, para Javier Fernández, estas no tienen ningún sentido más que provocar "agravios comparativos" y el "victimismo" en determinados territorios.

Por otro lado, ha afirmado que el sistema de financiación es una cuestión central, pero que ahora, "con las dificultades objetivas por la coyuntura de ausencia de recursos", se produce una situación donde no hay una "sintonía" en el conjunto de las comunidades autónomas, "porque algunas tienen un régimen especial, como País Vasco o Navarra".

Un régimen para Fernández que se esta viendo "que llega un momento que no es soportable". "Se ve que tienen unos recursos que doblan los del sistema común", ha señalado, para calificarlo como algo que "no es normal, algo pasa". Para el jefe del Ejecutivo asturiano, más allá de cómo se calculó el cupo vasco, su contribución a la solidaridad está restringido al fondo de solidaridad interterritorial, "que si que está en la Constitución y que se nutre este año en los PGE de 433 millones".

Así, ha afirmado que el Noroeste tiene una visión del Estado que "exige" una financiación que permita unos altos estándares de servicios públicos universales "similares en el conjunto de España". Además, ha sentenciado que podrán hacer más "fuerza" para esto si actúan conjuntamente. "No sólo Asturias y Galicia, sino también Castilla y León y alguna otra comunidad", ha apuntillado.

"Somos una parte del Estado que queremos hacer valer nuestros intereses, no contra el Estado sino con él y no contra otras comunidades sino con ellas", ha afirmado, para señalar que buscan un sistema equitativo de financiación y unas reformas de la Constitución que hagan más fuerte al Estado "y no más débil".