Javier Tebas: "Si el proceso independentista avanza los clubes catalanes no podrían jugar la Liga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este viernes que si el proceso independentista culmina en una secesión de España, los clubes catalanes no jugarán la Liga española. Al tiempo que ha reclamado que se reconduzca la situación política en Cataluña, ya que entiende que "las ilegalidades no pueden salir adelante".

"Si el proceso independentista avanza los clubes catalanes no podrían jugar la liga". "Los que sentimos que Cataluña es España nos duele esta circunstancia", ha advertido el máximo responsable de LaLiga.

A juicio de Tebas "las independencias unilaterales no son a la carta". "No cuentan realmente lo que es y eso es muy peligroso. Yo espero que la situación se reconduzca porque España es un estado de derecho y las ilegalidades no pueden salir adelante", ha señalado.