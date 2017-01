El exmarido de Ana Mato niega haber recibido dinero de la trama Gürtel

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, solo responderá a las preguntas de su abogado por indicación de su defensa. Por tanto, no responderá a la Fiscalía, a las acusaciones, ni al resto de los letrados que representan a los demás acusados. El exsenador del PP negó este martes ante el tribunal haber recibido dinero de la trama a cambio de adjudicaciones públicas. El acusado sí que ha reconocido haber mantenido una estrecha relación con Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel. "Llegó un momento en que esa relación empezó a ser de amistad porque coincidíamos en muchos viajes", ha explicado. Su abogado le ha preguntado entonces por varios pagos que supuestamente le hizo Correa a cambio de interceder en contratos públicos, pero Sepúlveda los ha negado. Así lo ha anunciado ante el tribunal tras informar de que sólo respondería a las preguntas de su letrado. Sepúlveda se enfrenta a una petición fiscal de 15 años y 4 meses de prisión por haber recibido presuntamente 546.457 euros de la trama Gürtel en seis años. Según la Fiscalía, la mayor parte de esa cantidad la recibió en dinero, pero también le pagaron a él y a su familia viajes y fiestas de cumpleaños. Durante su comparecencia, Sepúlveda ha explicado que él formó parte del comité de campaña del PP cuando en 2003 se contrataron empresas de Correa para organizar la campaña electoral, pero ha negado haber cobrado 13.000 euros por ese contrato. "No, no recibí nada", ha defendido. Las empresas de Correa presentaron su propuesta y "tenían unos diseños muy modernos que en España se habían utilizado poco", y una "parte importantísima" de la decisión de otorgarles la organización de la campaña se tomó gracias al presupuesto que presentaron.