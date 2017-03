Jordi Montull: la presunta comisión del 3% se subió al 4 porque "CDC quería más dinero"

"Osàcar venía, yo tenía el dinero a punto en un sobre, él lo contaba, lo cogía y se iba"

El exnúmero dos del Palau de la Música Jordi Montull ha asegurado este jueves en juicio que las presuntas comisiones que CDC reclamaba de forma ilegal a Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas eran del 3% pero se subieron al 4% porque el partido "quería más dinero".

En su declaración como acusado en el juicio del caso Palau, ha reiterado lo declarado el miércoles por el que era presidente de la institución, Fèlix Millet, y por su hija y entonces directora financiera, Gemma Montull: del 4% que pagaba la contructora al Palau de la Música, el 2,5% iba para CDC y el 1,5 se lo repartían los dos máximos mandatarios del Palau, aunque una parte iba a la Fundación.

Montull ha admitido, a preguntas del fiscal, que él se reunía habitualmente con el entonces tesorero de CDC, Daniel Osàcar, también acusado: "Venía, yo tenía el dinero a punto en un sobre, él lo contaba, lo cogía y se iba".

Montull, que solo ha respondido al fiscal Emilio Sánchez Ulled y a su defensa --representada por Jorge Navarro y no por su abogado, Jordi Pina-- ha ratificado "toda" la declaración de este jueves de su hija Gemma, que afirmó que hubo expolio del Palau y financiación de CDC, como se preveía tras las negociaciones con la Fiscalía.

Ha explicado que el contacto con el extesorero Carles Torrent --"Yo no sé si era tesorero; yo le llamaba 'el recadero"--, fallecido en 2005, lo tenía Millet, pero que él mantuvo después el contacto con su sucesor como tesorero, Daniel Osàcar.

Sobre obras públicas que pudo recibir Ferrovial gracias a las donaciones al Palau, ha dicho que él solo supo de la construcción de la Ciudad de la Justicia --donde se está celebrando el juicio-- y la Línea 9 del Metro de Barcelona.

A preguntas del fiscal, ha negado haber tenido contacto con otras personas del partido o saber si alguien más había participado y se ha limitado a decir: "Sé que él tenía conversaciones".

Ha confirmado el cuadro Excel incautado por los Mossos en el Palau en que se describen las cantidades de dinero que donaba Ferrovial y como se repartían; concretamente sobre la casilla 'GPO', ha dicho que correspondía a la comisión que se llevaban él y Millet, asegurando que le pusieron esas siglas por 'Grandes Producciones Orquestrales'.

También ha explicado que el dinero para CDC se entregaba con tres mecánicas: en dinero en efectivo al tesorero, con el pago de facturas --no ha sabido concretar si eran "buenas o malas", si correspondían a servicios reales-- y con los convenios con la Fundació Trias Fargas, pero que de eso se encargó Millet.

SOLO MANDABA MILLET

Ha querido dejar claro que "el único que mandaba era Millet" en el Palau y que su hija Gemma no tenía la potestad de hacer nada, y al preguntársele por qué se la nombró directora financiera, entre risas ha dicho textualmente que a todos se les tenía que hacer director de algo.

Cuando el fiscal le ha preguntado por qué ha decidido explicar todo esto, ha respondido: "Quería que mi hija dijera la verdad porque estaba acusada de una cosa que no era verdad".

Ha reiterado la extracción de dinero en efectivo del Palau para beneficio particular y también ha hablado sobre los 7 millones de euros que el fiscal considera que se quedó Millet y los 1,3 que se quedó él: "Para mí no fue tanto, pero no le voy a discutir porque no lo puedo demostrar".

También ha querido aclarar que el Palau pagaba muchísimas cosas en efectivo, como a los maestros de la escuela de canto, los viajes del Orfeó en el resto de España y Europa --calcula que en total unos dos millones de euros--, y que "el problema es que, de todo lo que gastaba el Orfeó, no había recibos".

A este comentario, el fiscal Sánchez Ulled le ha espetado: "De lo suyo tampoco pidió recibos", y después Montull tampoco ha aclarado adónde han ido a parar otros 9 millones del Palau cuyo paradero se desconoce.

Ha reiterado también el sobresueldo irregular que se adjudicaron él y Millet a cuenta del Palau, aunque ha dicho que no siempre fue de un millón de euros --repartido al 80-20%--, sino que ese fue el tope, y que primero lo cobraban por cheques y después a través de empresas pantalla.

"ERA MUY SEÑOR MILLET"

También ha ratificado los viajes pagados por el Palau para él y Millet a Kenia, Maldivas, Polinesia, Dubai y el Cairo, por más de medio millón de euros, pero ha puntualizado que ese dinero lo devolvieron; y, sobre las bodas de las hijas de Millet en la institución musical, ha dicho que no dependía de él pero que era "razonable" que costaron 164.000 euros.

Se ha desvinculado del dinero que presuntamente entregó Millet al político Àngel Colom y a Esteve Escuer (candidato a alcalde por CDC en L'Ametlla del Vallès) a cargo del Palau: "El señor Millet era muy señor Millet: hacía cosas que yo no sabía".