Jordi Sánchez pide a Rajoy facilitar la vuelta de Puigdemont

El expresidente de la ANC no cree que se plantee el supuesto de renunciar al escaño para garantizar la mayoría absoluta independentista en el Parlament porque está convencido de que el Tribunal Supremo no impedirá la presencia de los electos que están en prisión preventiva, pero, ha dicho que, en todo caso, nunca será un impedimento para los intereses del soberanismo: "Si no hay más solución, me marcharé".