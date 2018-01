Jordi Sánchez se desvincula de la unilateralidad para salir de prisión y acata por escrito la Constitución

Al igual que hizo ante el juez Llarena, reitera que no pertenece a ningún 'Comité Estratégico' dirigido a conseguir la Independencia

En este sentido, explica que una vez que se presentó a las elecciones del pasado 21 de diciembre ya hizo una "aceptación del vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas". Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni que se haya "inalterado sus postulados ideológicos", añade.

"Esta circunstancia ha sido claramente ratificada en su declaración manifestando por un lado el juramento o promesa a acatar la Constitución española y el Estatuto de autonomía que ya ha dejado presentado por escrito en el Parlament", subraya el escrito. Durante su comparecencia ante el juez Llarena, fuentes presenciales en la declaración apuntaron que Sànchez no fue tan contundente, pues mencionó que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado.

Asimismo, el escrito dice que no existe la posibilidad de reiteración delictiva para mantenerle en prisión porque el expresidente de ANC nunca "ha defendido la unilateralidad", sino que "siempre" ha apostado por "la vía pacífica y democrática". En esta línea, asegura que si Junts per Catalunya, formación política con la que concurrió a los comicios catalanes, "alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia no seguirá ninguna decisión en ese sentido".