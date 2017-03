Jordi Sevilla no tiene "ningún temor" a ninguno de los tres candidatos de las primarias del PSOE: "Son magníficos"

El exministro Jordi Sevilla, coordinador económico del programa electoral de Pedro Sánchez, no tiene "ningún temor" a ninguno de los tres candidatos anunciados a las primarias socialistas y, sin desvelar a cuál votará, asegura que los tres "son magníficos" aspirantes.

Así lo ha explicado Sevilla en la presentación de su libro 'Vetos, pinzas y errores', en el que relata los acontecimientos políticos después de las elecciones del 20 de diciembre, que vivió en primera persona desde el equipo negociador designado por Pedro Sánchez, hasta que dejó Ferraz, después del Comité Federal que acabó con esa dirección socialista.

El exministro, que fue 'fichado' por Pedro Sánchez cuando llevaba siete años alejado de la vida política, ha asegurado que no va a avalar a ninguno de los aspirantes para que se convierta en candidato, pero ha explicado que sí acudirá a votar, aunque no ha querido desvelar a quién.

"NO ESTOY CON NADIE NI CONTRA NADIE"

Además, ha explicado que no va a participar en la campaña de ninguno de los aspirantes. "No estoy con nadie ni contra nadie", ha asegurado Sevilla, que ha insistido que ya está fuera de la "política partidista" y no tiene ninguna intención de volver.

Tampoco ha querido hacer ningún pronóstico sobre quién puede ganar este proceso, pero se ha mostrado convencido de que quien sea elegido secretario general "lo hará bien, recuperará equipos y esa línea política que necesita el PSOE" para volver a las instituciones.

"No tengo ningún temor por que gane ninguno de los tres candidatos, porque creo que los tres son magníficos candidatos", ha asegurado, convencido además de que quien el nuevo líder, sea quien sea, podrá unir al partido. "No tengo ninguna duda", ha dicho, para después precisar que "en absoluto" teme que pueda haber una escisión si pierde Pedro Sánchez.

El exministro ha subrayado que las elecciones primarias se tienen que hacer también "pensando en el día siguiente" y ha insistido en que cree que, "gane quien gane, va a llamar a la unidad a todos los que han votado". Porque, ha avisado, "la alternativa sería un disparate, sería provocar una fractura en el partido".

Ahora, y a falta de conocer los detalles, Sevilla ha asegurado que los documentos estratégicos de Pedro Sánchez y Patxi López y la ponencia elaborada por Ferraz para el 39 Congreso, en lo que se refiere a la parte económica, "caben perfectamente en el programa electoral" que él elaboró.

Sí ha expresado su discrepancia con la propuesta del ex secretario general de reformar el artículo 2 de la Constitución para incorporar el reconocimiento de España como Estado plurinacional. "Cuando fui ministro me opuse a ello y no tengo razones para cambiarlo", ha dicho, aunque, a renglón seguido, ha recalcado que habrá que hacer cambios en la Carta Magna para resolver el conflicto con Cataluña.

ES "COMPLICADO" GESTIONAR LA ABSTENCIÓN

Por lo que se refiere a la situación política actual para el PSOE, Sevilla cree que la gestión de la abstención es "complicada", porque el Gobierno de Mariano Rajoy, en su opinión, sigue empeñado en implicar a los socialistas hasta llegar a una especie de 'cogobierno' y el PSOE no está dispuesto a hacerlo.

Y mientras tanto, ha avisado, el jefe del Ejecutivo "está poniendo las bases" para adelantar las elecciones. En su opinión, esto se ha visto en "la manera en la que está gestionando el decreto de la estiba", que podía haber negociado de otra manera si quería que fuera aprobado.

Así las cosas, Sevilla ha defendido la decisión que tomó Pedro Sánchez de no abstenerse. A su juicio, tanto las terceras elecciones como la abstención eran un "mal menor" que el PSOE tenía que asumir, dada la coyuntura del momento.

En este sentido, ha reconocido que "es verdad" que en un primer momento, pasadas las elecciones del 26 de junio, el equipo de Pedro Sánchez contempló durante "un tiempo" la opción de la abstención y, ha apuntado, posiblemente se lo trasladó al expresidente del Gobierno Felipe González, que más adelante se sintió engañado por el ex secretario general.

Sevilla ha apuntado que "seguramente" Sánchez le dijo al expresidente que la abstención era la opción "más probable" y después, cuando cambió de opinión "de manera razonada", no le llamó para explicárselo. "Pero no tengo la impresión de que haya habido un engaño, sólo un cambio de posición", ha dicho.

En cualquier caso, ha defendido que se cambió de opción porque Ferraz entonces no quería "el abrazo del oso" que les estaba "tendiendo" el presidente del Gobierno. Además, ha explicado que, en ese caso, él era partidario de "pedir la cabeza de Rajoy, en el sentido político".

De hecho, ha recordado que Sánchez le pidió a él y al exdiputado José Enrique Serrano que prepararan un documento con "eventuales condiciones para una eventual negociación de la investidura", que nunca tuvo lugar.

El exministro ha reconocido además que echó en falta "una mayor comunicación entre los dirigentes del partido", aunque sólo fuera para discrepar. Y de ahí, ha apuntado, se explica lo que pasó después en el Comité Federald el 1 de octubre.

"Si hubiera preocupado menos el Congreso y hubiera interesado más qué teníamos que hacer, se podría haber hablado, discutido y acordado una posición del partido que hubiera podido seguir todo el grupo parlamentario", ha remachado.