El publicista José Luis Roig asegura que las siglas P.A.C. no corresponden con Álvarez Cascos

Destaca que, aunque Correa tenía contactos, le adjudicaron la organización de campañas porque su propuesta era "la mejor"

El publicista José Luis Roig Gallego ha asegurado este lunes ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que las siglas P.A.C., que aparecen en la contabilidad de la red relacionado con el reparto de beneficios por la organización de las campañas electorales de los años 2003 y 2004, que facturaron las sociedades Spinaker 2000 y Rialgreen, no se refieren al exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos.

Roig, que ha declarado como testigo, ha negado rotundamente que P.A.C. correspondiese con Álvarez Cascos porque, según ha explicado, el exdirigente 'popular' no intervino en la organización de ninguna campaña. "No le conocí jamás", ha agregado.

Aunque sí ha recordado haberse encontrado en un 'briefing' para los comicios europeos con el exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, ha sostenido que "jamás" el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, y su 'número dos', Pablo Crespo, le informaron de que se repartiesen dinero con nadie. "Ellos dijeron que intervenían con los contactos que conocían para que saliera bien", ha apostillado.

Según consta en varios informes y autos de la instrucción, las sociedades de la trama Spinaker 2000 y Rialgreen facturaron más de tres millones de euros al PP relativas a las campañas electorales. Este beneficio se habría dividido en dos partes iguales: una que se repartía entre Roig Gallego y la persona identificada como P.A.C; y otra que se distribuía supuestamente entre otras seis personas entre las que volvía a aparecer P.A.C junto al extesorero del PP Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y exdiputado por Segovia Jesús Merino y Álvarez Cascos.

El administrador de Asian Deloux Group ha apuntado --tal y como ya dijo en su declaración ante la Policía-- que los líderes de la Gürtel le comentaron que no estaban de acuerdo con el porcentaje de beneficios que a él le correspondía, además de un sueldo, y que pensaban que ellos tenían que tener una parte más. En este sentido, Roig cree que P.A.C. puede significar "Pablo (Crespo), Álvaro (Pérez, responsable de Orange Market) y (Francisco) Correa" en relación a ese cobro adicional.

"Estoy fabulando", ha dicho en referencia a que puede ser "la única justificación que pudiera dar" sobre estas siglas. Con respecto a Spinaker ha afirmado que oyó hablar de ella, aunque no sabe en que momento, y que nunca participó en temas publicitarios.

EMPRESA "LIMPIA" PARA FACTURAR AL PP

Roig ha explicado que cuando contrataron sus servicios para las campañas electorales, debido a que él trabajaba en Barcelona, se necesitaba una empresa publicitaria que estuviera en la capital para poder trabajar directamente con la formación política y que, por ello, contactó con McCann Erickson. De hecho, ha puntualizado que en un principio se decidió crear Rialgreen, una empresa "limpia" sin trayectoria anterior, pero que finalmente cada uno decidió con sus empresas.

Por otro lado, sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas ha dicho que le conoció el día que el partido detalló lo que quería hacer en las campañas y ha precisado que era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era quien decidía a quien adjudicar el contrato, ya que era el líder del partido.

A este respecto, el publicista ha recalcado que los 'cabecillas' de la Gürtel participaron en este proyecto como intermediadores porque "conocían" a los 'populares', pero que el contrato fue adjudicado porque su propuesta "era la mejor": "Puedes conocer a 'Pepito de los palotes' que si es mala no te la van a dar", ha añadido.

CAMPAÑAS PARA AGUIRRE, TEÓFILA MARTÍNEZ O ARENAS

Roig ha contado a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que preparó muchas otras campañas que nunca "vieron la luz" como la de la candidatura de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y que otros dirigentes 'populares' como la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez y el que fuera presidente del PP en Andalucía Javier Arenas.

La jornada de este lunes ha comenzado con la continuación del interrogatorio del exsecretario del Ayuntamiento de Majadahonda José López Viña como testigo. El abogado del denunciante de la trama, José Luis Peñas, Ángel Galindo, le ha cuestionado y expuesto documentos sobre las contrataciones del consistorio, como la Oficina de Atención al Ciudadana (OAC).

Ante la insistencia del letrado, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha interrumpido en un par de ocasiones para advertir de que no se puede pedir "interpretaciones" a un testigo: "No podemos llenar el interrogatorio a bases de cuestiones que son innecesarias. (...) No podemos alargar una prueba testifical con una documental", ha subrayado el magistrado.

También han testificado el dueño de la joyería Suárez, Daniel de Pascual de los Ríos; el que fue contratado para diseñar los escenarios en 3D de los mítines, Pedro Antonio Martínez; y el actual miembro de la junta directiva del PP de Majadahonda, Francisco Javier Agulló, que trabajó para Rialgreen y Constructora Hispánica.