La destitución de López reaviva el avispero en Podemos

La crisis interna de Podemos no se calma pese a los intentos de algunos dirigentes que intentan destacar el beneficio de los debates. El ya exportavoz de la Asamblea de Madrid, José Manuel López, destituido por Ramón Espinar, sigue sin conocer por qué ha sido fulminado. No discute la legalidad de la decisión, pero sí las formas. "La víspera de Navidad, me enteré diez minutos antes; por la mañana había preguntado y me habían dicho que no estaba en la agenda", explicado a los medios. Podemos, por su parte, explica en una carta que "el perfil de Lorena Ruiz-Huerta -la sustituta de López- es el más adecuado, argumenta, para hacer oposición a Cristina Cifuentes." Muchos piensan que el perfil de López abiertamente 'errejonista' no era afín con Espinar, de la corriente favorable a Iglesias. Mientras en las redes siguen las campañas y el intercambio de tuits, la evidencia de que el avispero en el partido morado está más vivo que nunca.