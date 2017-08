Juana Rivas vuelve a no presentarse en el juzgado para decidir medidas sobre sus hijos

Juana Rivas no ha acudido a la cita que tenía este lunes en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada para decidir medidas sobre sus hijos de once y tres años, con los que desde hace 25 días se encuentran en paradero desconocido. A la cita judicial sí ha acudido Franceso Arcuri, su expareja sentimental, junto a su abogado, con esperanzas para reunirse de nuevo con sus hijos.

Juana Rivas , que permanece en paradero desconocido desde hace 25 días tras incumplir la orden que la obliga a devolver a sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito doméstico, no ha acudido este lunes a la citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores solicitadas por el progenitor.

A la cita en los juzgados sí ha acudido su excompañero sentimental Francesco Arcuri y padre de los dos niños, de once y tres años. También ha acudido la letrada de oficio de Juana Rivas en Granada, María Castillo Pozo, después de que el juzgado no resolviera el recurso presentado por esta última alegando que no ha sido designada específicamente para estos autos.