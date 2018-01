Juez Núñez pide al Gobierno información sobre fiscalización de ayudas para prejubilaciones entre 2001 y 2011

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social información sobre la fiscalización de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011 --periodo investigado en los ERE--, dentro del requerimiento al departamento que dirige Fátima Báñez para que amplíe el informe presentado por éste el 18 de septiembre de 2017 sobre dichas ayudas.

No obstante, "no se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado", apunta el director general de Empleo.

La juez reclamó esta documentación al Gobierno tras la petición realizada a tal efecto por la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 --la ex secretaria general de Empleo y a la ex directora general de Trabajo, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente-- y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.