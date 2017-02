La fiscal jefe de Barcelona: "Nunca había visto una mirada de odio como aquella"

Durísima critica de Ana Magaldi, fiscal jefe de Barcelona, contra las presiones que recibió la pasada semana por su papel durante el jucio del 9N contra Artur Mas y dos exconsejeras de la Generalitat. Según Magaldi, "a mis 64 años de vida, no había visto una mirada de odio como la que ví en aquel ciudadano". Una agresión que asegura "no olvidaré nunca». La representante del Ministerio Público relata que a la salida del jucio fue abordada de forma agresiva por un joven integrante de la manifestación de apoyo a Mas. Asegura que "me insultaron. Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda, vete de Cataluña, fuera".