Julián Muñoz y Roca niegan que negociaran convenios que causaron un supuesto perjuicio de 2,8 millones

El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y el exgerente de la sociedad Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca han asegurado que no negociaron los convenios firmados por el Ayuntamiento con la empresa Lorcrimar, que, según las acusaciones, causaron un perjuicio a las arcas municipales de 2,8 millones de euros. Además, el exasesor de Urbanismo ha negado que supervisara las tasaciones de los aprovechamientos urbanísticos.

En el caso de Muñoz, éste ha señalado que si había polémica entonces sobre urbanismo "es porque había dudas" y ha reiterado que no sabía lo que firmaba y no negociaba con los empresarios, sólo confiaba en los técnicos. "Yo nunca he preparado un convenio ni he hecho mediciones jurídicas ni técnicas. Llevo diciendo esto 20 años", ha declarado, apuntando que "jamás" se reunió con Roca para hablar de urbanismo y que "el jefe era Jesús Gil --entonces alcalde--".