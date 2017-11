Julio Rodríguez (Podemos) dice que Puigdemont "ha perdido el norte"

El candidato a liderar Podemos Madrid Julio Rodríguez ha apostado este lunes por un "referéndum pactado" para solucionar el conflicto de Cataluña y ha señalado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "ha perdido el norte" por plantear que los catalanes pudieran decidir si quieren pertenecer "a esta UE.

En esta línea, el exJemad ha aclarado que la formación morada no es "independentista", pero que aboga por el diálogo. "Hay que ir con un proyecto no sólo para Cataluña, sino para toda España; y un proyecto que contemple asegurar los servicios públicos y que no haya violaciones de los derechos", ha insistido.